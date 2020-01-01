Состояние финансов Украины превзошло ожидание S&P

В рейтинговом агентствк S&P Global Ratings отметили, что платежный баланс и госфинансы страны превзошли их ожидания в 2020 году.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне B, рейтинги по национальной шкале на уровне uaA и краткосрочные рейтинги на уровне B, прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный. Об этом говорится в сообщении агентства в ночь на субботу, 13 марта.

"Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году. Достаточность резервов улучшилась, что обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая дальнейшие задержки с выплатой льготных кредитов", - пояснило агентство.

В то же время S&P отметило, что эпидемиологические соображения по-прежнему представляют серьезный риск.

Агентство указало, что могло бы повысить рейтинги в течение следующего года, если показатели внешней ликвидности Украины и консолидация госфинансов будут лучше прогнозируемых сегодня, в том числе в результате более активного восстановления экономики.

При этом в агентстве отметили, что рейтинги могут быть понижены в случае перебоев с льготным финансированием со стороны международных финансовых организаций или с рынков капитала, которые поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга, указывает S&P.

В агентстве отметили, что такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ, в частности, таких как обеспечение независимости Нацбанка.

Напомним, в сентябре прошлого года S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне B. Аналитики прогнозировали снижение ВВП Украины на 6% в 2020 году. В реальности по итогам 2020 года ВВП Украины сократился на 4,2%, что меньше, чем ожидалось.

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