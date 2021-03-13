Российский эксперт назвал сумму, в которую РФ обходится Донбасс

На содержание оккупированных земель на востоке Украины Россия тратит до 2 млрд долл. ежегодно.

РФ обходится содержание Донбасса от 1,5 до 2 млрд долл. в год.

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Об этом рассказал экс-замглавы правления российского Центробанка, экономист Сергей Алексашенко, передает Радио Свобода.

Алексашенко уточнил, что официальных данных по этому вопросу нет, это его личные подсчеты. Специалист считает, что в озвученную сумму входят удержание контроля над оккупированными территориями, а также обеспечение жизнеспособности региона.

При этом, по словам эксперта, эти деньги для России – сущие пустяки.

Российский ВВП составляет порядка 1 триллиона 600-700 миллиардов долларов. А 1,5-2 миллиарда – это копейки от всего ВВП. Федеральный бюджет по расходам составляет чуть менее 300 миллиардов долларов, траты на Донбасс – это полпроцента. Так что тема о том, что Путину тяжело обеспечивать все это хозяйство на Донбассе, должна быть закрыта, - отметил Сергей Алексашенко.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС призвал Россию к конструктиву и открытию КПВВ на Донбассе.

