Чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с полицией и предлагал копам взятку

Госслужащий нарушил ПДД и пытался сбежать от полиции. По данным правоохранителей, он имел признаки опьянения, однако отказался протйи алкотест, предлагая вместо этого "порешать".

Один из чиновников Николаевской облгосадминистрации нарушил правила дорожного движения и устроил гонку по центру города, пытаясь скрыться от полиции, а когда был остановлен, предлагал взятку, чтобы копы не возбуждали дело. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на странице в Facebook.

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим с ОГА Игорем Бурдой по улицам Николаева. Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "порешать" с патрульными", - написал Ким.

Он также указал на недопустимость подобного поведения для работника облгосадминистрации и пообещал жесткую реакцию со своей стороны.

"В понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих. Несмотря на социальный статус, связи и знакомства, принадлежность к той или иной партии за нарушение закона однозначно придется отвечать по полной", - пообещал глава ОГА.

В полиции в свою очередь пояснили, что водитель - Игорь Бурда - будучи за рулем внедорожника, нарушил правила дорожного движения. Но не остановился по требованию патрульных, а начал убегать. Когда после "гонки" по улицам города полицейским удалось остановить нарушителя, он отказался пройти алкотест, хотя имел внешние признаки опьянения. На мужчину составили протоколы.

Ранее Кабмин на внеочередном заседании уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, который был пойман на вождении в нетрезвом состоянии.

Дебош на дороге. Пьяные приключения замминистра

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet