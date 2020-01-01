Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Одесчине полицейский на авто столкнулся с фурой и погиб

Комментариев: 0
По факту происшествия ведется расследование.
Легковое авто столкнулось с фурой
Легковое авто столкнулось с фурой
od.npu.gov.ua

В ночь на 13 марта на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг произошло смертельное ДТП.

Читай также: Автотроща в Киеве: Столкнулось три легковушки и фура

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Под данным полиции, там столкнулись легковое авто Subaru и грузовик MAN. Погиб 43-летний водитель легковушки.

Погибший оказался сотрудником полиции. Он находился за рулем в нерабочее время.

Читай также: В Хмельницкой области семь человек пострадали в ДТП

По предварительным данным, авто Subaru ехало по направлению к Одессе со стороны Доброслава. На неосвещенном отрезке дороги водитель легковой машины врезался в грузовик с полуприцепом на крайней правой полосе. Автомобилист умер на месте от травм.

Напомним, ранее мы писали, что на Одесчине грузовик задавил пешехода, лежавшего на проезжей части.

Поделись:
Теги: фура, авария, дтп, грузовик, трасса, Одесская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь