На Одесчине полицейский на авто столкнулся с фурой и погиб

По факту происшествия ведется расследование.

В ночь на 13 марта на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг произошло смертельное ДТП.

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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Под данным полиции, там столкнулись легковое авто Subaru и грузовик MAN. Погиб 43-летний водитель легковушки.

Погибший оказался сотрудником полиции. Он находился за рулем в нерабочее время.

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По предварительным данным, авто Subaru ехало по направлению к Одессе со стороны Доброслава. На неосвещенном отрезке дороги водитель легковой машины врезался в грузовик с полуприцепом на крайней правой полосе. Автомобилист умер на месте от травм.

Напомним, ранее мы писали, что на Одесчине грузовик задавил пешехода, лежавшего на проезжей части.

