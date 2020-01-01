У партии Слуга народа появился политсовет

В политсовет должны войти 73 члена, из них 62 съезд партии уже избрал в субботу. Также анонсировано создание национального совета громад.

Партия Слуга народа создала в своей структуре два новых органа - политический совет и национальный совет громад, Соответствующее решение было принято на съезде партии в субботу, 13 марта. О нем сообщил председатель политсилы Александр Корниенко.

"Первое направление, по которому мы будем принимать решение, - это мы хотим переструктуировать партийную жизнь, партийную деятельность... Мы вводим органы, которые будут иметь не совещательный голос, а решающие влияние на решения партии, поскольку они являются руководящими органами в партии между съездами. Это политический совет, куда войдут избранные съездом представители, и новый орган - национальный совет громад, куда войдут лидеры областных организаций партии, а также Киевской городской и Криворожской городской, которые у нас приравниваются к областным", - сказал Корниенко на съезде партии.

Он подчеркнул также, что аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.

В состав политсовета партии вошли, в частности, народные депутаты Давид Арахамия, Артем Культенко, Роман Коптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус.

Кроме того, членами политсовета стали вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В целом, в политсовет должны войти 73 члена, 62 из которых избрал съезд в субботу. Остальных 11 мест, как объяснил председатель партии Александр Корниенко, согласно новому уставу, "смогут доукомплектовать в процессе".

Напомним, сегодня в Киеве начался съезд Слуги народа, который проходит в КВЦ Парковый.

На съезде уже выступил президент Владимир Зеленский. Он пообещал, что партия избавится от "засланных казачков".

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