В Украину везли контрабандную косметику на пять миллионов гривен
На посту Ягодын на Волыни таможенники остановили грузовик, набитый контрабандой.
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Об этом сообщает Волынская таможня.
Фура DAF везла незадекларированные косметические средства в коробках. Общая сумма, в которую оценили контрабанду, составила 5 млн 673 тыс. грн.
За рулем грузовика был украинец. В документах на осмотр указали, что авто перевозит гуманитарную помощь.
Представитель компании-отправителя пытался скрыть от таможенного контроля товар, который подлежит растаможке. Кроме того, предоставил документы с ложными сведениями относительно названия товара и его количества, - отметила пресс-служба таможни.
Составлен протокол о нарушении таможенных норм. Груз изъят до решения суда.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве ликвидировали сеть по торговле контрафактными сигаретами.