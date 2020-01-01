В Украину везли контрабандную косметику на пять миллионов гривен

Грузовик с товаром ехал под видом гуманитарной помощи.

На посту Ягодын на Волыни таможенники остановили грузовик, набитый контрабандой.

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Об этом сообщает Волынская таможня.

Фура DAF везла незадекларированные косметические средства в коробках. Общая сумма, в которую оценили контрабанду, составила 5 млн 673 тыс. грн.

За рулем грузовика был украинец. В документах на осмотр указали, что авто перевозит гуманитарную помощь.

Представитель компании-отправителя пытался скрыть от таможенного контроля товар, который подлежит растаможке. Кроме того, предоставил документы с ложными сведениями относительно названия товара и его количества, - отметила пресс-служба таможни.

Составлен протокол о нарушении таможенных норм. Груз изъят до решения суда.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве ликвидировали сеть по торговле контрафактными сигаретами.

