Суд арестовал миллионы долларов банкира Яценко
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на депозитный счет, который принадлежит бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко. Об этом накануне сообщила пресс-служба суда.
Арест также наложен на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих гражданской жене Яценко Евгений Кривенко – ООО Финтех Бэнд, ООО Эстейт Сити и ООО Эйси ДиСи Процессинг.
Суд принял решение наложить арест на 3 млн долларов Яценко на депозитном счете в Monobank.
"И это все в дополнение к уже наложенному аресту следственным судьей на восемь жилых домов, две квартиры, гараж, 20 земельных участков, шесть автомобилей, два прицепа, судно и корпоративные права в ЧАО УАПКТ Укрстальпроект в размере 8,13%", – уточнили в Центре противодействия коррупции.
Отмечается, что судья Инна Калугина выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.
Напомним, 23 февраля сотрудники НАБУ объявили подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в деле о растрате 136 млн гривен. Речь шла о Владимире Яценко, экс-председателе правления банка Александре Дубилете и начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.
А 22 февраля в аэропорту Борисполь посадили самолет, который направлялся в Вену. На его борту находился Яценко.
Также сообщалось, что 25 февраля ВАКС оставил под стражей Владимира Яценко до 22 апреля этого года с альтернативой внесения залога на сумму 52 млн 210 тысяч гривен, тогда как прокурор требовал почти 137 млн. В тот же день Яценко вышел под залог.
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