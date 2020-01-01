Суд арестовал миллионы долларов банкира Яценко

Арест также наложен на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих гражданской жене Яценко – Евгений Кривенко.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на депозитный счет, который принадлежит бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко. Об этом накануне сообщила пресс-служба суда.

Арест также наложен на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих гражданской жене Яценко Евгений Кривенко – ООО Финтех Бэнд, ООО Эстейт Сити и ООО Эйси ДиСи Процессинг.

Суд принял решение наложить арест на 3 млн долларов Яценко на депозитном счете в Monobank.

"И это все в дополнение к уже наложенному аресту следственным судьей на восемь жилых домов, две квартиры, гараж, 20 земельных участков, шесть автомобилей, два прицепа, судно и корпоративные права в ЧАО УАПКТ Укрстальпроект в размере 8,13%", – уточнили в Центре противодействия коррупции.

Отмечается, что судья Инна Калугина выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.

Напомним, 23 февраля сотрудники НАБУ объявили подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в деле о растрате 136 млн гривен. Речь шла о Владимире Яценко, экс-председателе правления банка Александре Дубилете и начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.

А 22 февраля в аэропорту Борисполь посадили самолет, который направлялся в Вену. На его борту находился Яценко.

Также сообщалось, что 25 февраля ВАКС оставил под стражей Владимира Яценко до 22 апреля этого года с альтернативой внесения залога на сумму 52 млн 210 тысяч гривен, тогда как прокурор требовал почти 137 млн. В тот же день Яценко вышел под залог.

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