В Раде предлагают увеличить помощь украинцам на первого ребенка

Новоиспеченным родителям хотят платить 50 тыс. грн.

В Украине при рождении первого ребенка предлагают выплачивать помощь в размере 50 тыс. грн.

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С соответствующим предложением выступил глава финкомитета ВР Данил Гетманцев и написал об этом в в Facebook.

Чиновник отметил, что сумма выплат новоиспеченным родителям не менялась с 2014 года. Сейчас она составляет 41 280 грн., таким образом, в долларах упала с 2,6 до 1,5 тыс.

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Гетманцев считает, что надо повышать эти стандарты, и это самый важный сейчас вопрос. Он предлагает добавлять по 50 тыс. грн. с рождением каждого ребенка – за второго давать уже 100 тыс., за третьего – 150 тыс. грн.

Депутат говорит, что подаст эту инициативу в законодательном виде для проекта госбюджета на 2022 год. Деньги, по его словам, возьмут с рынка алкоголя за счет его вывода из тени.

Напомним, ранее мы писали, что на Киевщине раненый бобер пришел в село “просить” о помощи.

