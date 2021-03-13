Пенсионерам будут делать COVID-прививки дома, - Ляшко
Вакцинация пожилых украинцев начнется на втором этапе кампании по иммунизации населения.
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Об этом сообщил главный санврач МОЗ Виктор Ляшко, передает НВ.
Первые на очереди – люди, достигшие 80 лет и старше. После них власть планирует прививать граждан, которым исполнилось 60 лет.
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Пожилым людям, которые с трудом передвигаются, и лежачим медики будут делать прививки на дому. Их собираются вакцинировать в присутствии родственников вместе с ними.
Как отметил Ляшко, также прививочные пункты максимально приблизят к месту жительства пациентов. А выезжать на дом будут даже ради одного человека. Медик также добавил, что надо будет пересмотреть дорожную карту иммунизации для того, чтобы рационально использовать вакцину.
Если мы сами быстро пройдем вакцинацию и убедим в необходимости привиться дедушек, бабушек и пожилых родителей, то сможем в кратчайшие сроки вернуться к той жизни, которая была до эпидемии, - сказал Ляшко.
Также Минздрав призвал к вакцинации священнослужителей. По мнению Виктора Ляшко, в первую очередь должны сделать прививку пожилые религиозные деятели.
Напомним, ранее мы писали, что вакцина Johnson & Johnson одобрена ВОЗ для экстренного применения.