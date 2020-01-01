Сепаратисты устроили "бомбардировку" позиций ВСУ

Враг применил в районе Водяного беспилотник типа квадрокоптер, который сбросил над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

С начала текущих суток подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 13 марта.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На этом же направлении сепаратисты применили беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер, который сбросил над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в районе населенного пункта Пески были обстреляны позиции ВСУ из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Подразделения ООС открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за сутки 12 марта на Донбассе произошло очередное обострение. Враг 14 раз обстрелял позиции ВСУ. Погиб один военнослужащий.

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