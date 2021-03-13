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Бороться с пропагандой нужно и на русском – ОП

Комментариев: 3
Есть часть аудитории, до которой "мы уже не достучимся на украинском языке", пояснил Юрий Костюк.
Юрий Костюк рассказал, как Украина должна использовать русский язык
Юрий Костюк рассказал, как Украина должна использовать русский язык
Новое время

Украина в борьбе с российской пропагандой не должна упускать такой инструмент как русский язык. Об этом в программе Официальный разговор телеканала Дом сказал заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк в субботу, 13 марта.

"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой (информационной - ред.) войне как русский язык. Что бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", – подчеркнул он.

Костюк добавил, что получать правдивую информацию об Украине на русском языке важно как для жителей оккупированных территорий, так и для русскоязычных диаспор, проживающих за рубежом.

"Мы можем это делать – как внутри страны, так и для большой русскоязычной части диаспор из бывшего Советского Союза, проживающих в Израиле, Германии, Австралии, во многих других странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", – убежден замглавы ОП.

Костюк объяснил, что есть часть аудитории, до которой "мы сегодня уже не достучимся на украинском языке". Поэтому с ней нужно работать на русском языке.

Напомним, на этой неделе в Украине создали Центр противодействия дезинформации на базе СНБО. Он начнет работу уже с 16 марта.

В Минкультуры заявили, что центр ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде.

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Теги: Россия, Украина, Языковой вопрос, Русский язык, языки, пропаганда, язык, Банковая, украинский язык, языковая политика, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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MихасьUA    13.03.2021, 21:34
Оценка:  -22
MихасьUA
ПреЗЕрватив,а как бороться будем?Так же как"побороли"российский мультсериал"Смешарики", который перевели на"мову"и который сейчас идёт по-телеканалу Піксель tv?
P.S.А перед этим шёл другой российский мультсериал"Фиксики"с украинским дубляжём.Пиримога!!! :-)
Брюква_и_Клюква    13.03.2021, 20:38
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Молодой выпускник Академии Трускавца не понимает, что с дебилами бесполезно говорить на любом языке.
Путин-Xyйло    13.03.2021, 20:46
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
А с кацапскими ботами и подавно!
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