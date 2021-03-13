Бороться с пропагандой нужно и на русском – ОП
Украина в борьбе с российской пропагандой не должна упускать такой инструмент как русский язык. Об этом в программе Официальный разговор телеканала Дом сказал заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк в субботу, 13 марта.
"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой (информационной - ред.) войне как русский язык. Что бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", – подчеркнул он.
Костюк добавил, что получать правдивую информацию об Украине на русском языке важно как для жителей оккупированных территорий, так и для русскоязычных диаспор, проживающих за рубежом.
"Мы можем это делать – как внутри страны, так и для большой русскоязычной части диаспор из бывшего Советского Союза, проживающих в Израиле, Германии, Австралии, во многих других странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", – убежден замглавы ОП.
Костюк объяснил, что есть часть аудитории, до которой "мы сегодня уже не достучимся на украинском языке". Поэтому с ней нужно работать на русском языке.
Напомним, на этой неделе в Украине создали Центр противодействия дезинформации на базе СНБО. Он начнет работу уже с 16 марта.
В Минкультуры заявили, что центр ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
P.S.А перед этим шёл другой российский мультсериал"Фиксики"с украинским дубляжём.Пиримога!!! :-)