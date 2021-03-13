Бороться с пропагандой нужно и на русском – ОП

Есть часть аудитории, до которой "мы уже не достучимся на украинском языке", пояснил Юрий Костюк.

Украина в борьбе с российской пропагандой не должна упускать такой инструмент как русский язык. Об этом в программе Официальный разговор телеканала Дом сказал заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк в субботу, 13 марта.

"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой (информационной - ред.) войне как русский язык. Что бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", – подчеркнул он.

Костюк добавил, что получать правдивую информацию об Украине на русском языке важно как для жителей оккупированных территорий, так и для русскоязычных диаспор, проживающих за рубежом.

"Мы можем это делать – как внутри страны, так и для большой русскоязычной части диаспор из бывшего Советского Союза, проживающих в Израиле, Германии, Австралии, во многих других странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", – убежден замглавы ОП.

Костюк объяснил, что есть часть аудитории, до которой "мы сегодня уже не достучимся на украинском языке". Поэтому с ней нужно работать на русском языке.

Напомним, на этой неделе в Украине создали Центр противодействия дезинформации на базе СНБО. Он начнет работу уже с 16 марта.

В Минкультуры заявили, что центр ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде.

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