В Житомирской области женщина убила новорожденных двойняшек

Односельчанка рассказала, что у женщины, которая длительное время была беременной, признаки беременности исчезли, однако детей никто не увидел.

В городе Новоград-Волынский 31-летняя женщина на шестом месяце беременности вызвала у себя роды, в результате которых родилось двое детей. После этого женщина лишила их жизни, сообщила накануне прокуратура Житомирской области.

Отмечается, что о произошедшем в полицию сообщила односельчанка роженицы. Она рассказала, что у женщины, которая длительное время была беременной, признаки беременности исчезли, однако детей никто не увидел.

"Во время проверки информации предварительно установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей. С целью совершения преступления в феврале этого года самостоятельно принял медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а новорожденных двойняшек спрятала в подсобном помещении своего домохозяйства", – говорится в сообщении.

Указано, что ранее эта женщина была лишена родительских прав в отношении семерых детей.

Местная прокуратура проводит процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст.117 УК Украины).

Ранее в Ровенской области женщина положила новорожденного ребенка в морозильник. По ее словам, малыш родился мертвым.

Также сообщалось, что в Запорожской области младенец умер в доме без света и отопления. Маленькие дети два часа были дома одни, пока мать пила пиво с соседкой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet