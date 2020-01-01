Ляшко о вакцинации в Украине: На уровне с Францией

Для Украины в приоритете – провести кампанию иммунизации "без срывов и программных ошибок", пояснил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко сравнил ситуацию с вакцинацией в Украине и во Франции Новое время

Темпы вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине были невысокими из-за выходных дней в связи с праздниками. О темпах вакцинации стоит говорить хотя бы через два месяца после ее начала. Об этом сказал замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Новое время в субботу, 13 марта.

По его словам, это лишь кажется, что вакцинация в стране идет медленно.

"С организационной точки зрения вакцинировать людей в ковидных больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать. Сейчас во всех учреждениях здравоохранения будет большее количество вакцинированных, способности мобильных бригад вырастут в разы, и вакцинация наберет темп. Главное, чтобы были регулярные поставки вакцины в нашу страну", – объяснил Ляшко.

Он даже сравнил ситуацию в Украине и во Франции.

"Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала кампании", – отметил Ляшко.

Он добавил, что для Украины в приоритете – провести кампанию иммунизации "без срывов и программных ошибок", например, без нарушений холодовой цепочки.

Известно, что Франция начала кампанию вакцинации против коронавируса 27 декабря 2020 года. По данным портала Statista, на 13 марта по крайней мере одну дозу прививки получили 3,8 млн жителей страны.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. На 13 марта прививку получили более 47 тысяч человек.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что его не устраивает темп вакцинации в Украине. В стране уже должны были выйти на уровень в 10 тысяч прививок в день, но пока темпы ниже.

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