В одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших.

С огнем боролись 16 человек и 4 единицы техники ДСНС

В Винницкой области произошел крупный пожар в одноэтажном здании кемпинг-гостиницы. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 13 марта.

"В 12:43 в селе Косаново, Гайсинского района Винницкой области, в одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 кв. м., обошлось без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 13:22 и полностью ликвидировали в 13:50. К тушению от ГСЧС привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области горела кемпинг-гостиница

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева при пожаре в бане погибли три человека. К тушению огня привлекались почти 30 спасателей и пять единиц техники.

А в Тернопольской области горел сахарный завод. Огонь вспыхнул в одном из резервуаров на территории ООО Радеховский сахар. Там находились остатки мазута.

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