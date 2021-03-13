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Названа цена первого опреснителя воды для Крыма

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Технические параметры опреснительной станции и производитель не называются из-за возможных санкций.
В Крыму хотят построить опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тысяч кубов в сутки
В Крыму хотят построить опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тысяч кубов в сутки
Радіо Свобода

В аннексированом Крыму назвали стоимость первой опреснительной станции, которую планируют разместить в Ялте. Ее построят за 3 млрд российских рублей (почти $41 млн – ред.). Такие данные озвучил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости в субботу, 13 марта.

"Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили", – сказал Аксенов в ходе брифинга.

Он добавил, что технические параметры установки и производитель названы не были из-за санкционного режима.

Ранее Аксенов заявлял, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в Крыму, чтобы решить проблему дефицита воды. Он заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе.

Напомним, Россия потратит миллиарды на опреснители для Крыма. На полуострове будут построены опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тысяч кубометров в сутки.Планируется увеличить протяженность новых и реконструируемых систем водоснабжения на полуострове.

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Теги: Крым, вода, очистка воды, водоснабжение, Аксенов, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    13.03.2021, 23:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Кто пойдёт против международных санкций, будет остальную жизнь находится под дамокловым мечом международного правосудия.
Колишній-східняк    13.03.2021, 23:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Всё тайное становится явным.
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