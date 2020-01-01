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Курорт Буковель закрыли на две недели

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Туристам, оплатившим отдых на курорте в марте, предложили воспользоваться услугами после снятия карантина.
Туристам запретили приезжать в Буковель
Туристам запретили приезжать в Буковель
Буковель / Facebook

Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области будет закрыт на карантин в период с 13 по 27 марта. Об этом сообщается на странице Буковеля в Facebook в субботу, 13 марта.

"Региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука постановила с 13 до 27 марта определить село Поляница территорией с ограниченным въездом", – говорится в сообщении.

В частности, в этот период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в Поляницу (в том числе в туристический комплекс Буковель) с развлекательной, спортивной и другой предполагающей отдых целью.

"Администрация ТК Буковель обещает приложить все усилия, чтобы обеспечить гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта", – заявили в пресс-службе и попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, 11 марта протестующие заблокировали Буковель. Предприниматели Прикарпатья заявляли, что если источником распространения коронавируса является курорт Буковель, то нужно срочно его закрыть.

А накануне в Ивано-Франковской ОГА заявили, что курорт Буковель закрывается на карантин. Власти пообещали выставить блок-посты. В район будут пускать только местных жителей и работников предприятий.

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Теги: карантин, курорт, Буковель, Коронавирус, Ивано-Франковская область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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