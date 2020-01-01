Под Одессой полицейский погиб при столкновении с фурой

На неосвещенном участке дороги легковушка столкнулась с грузовиком, который стоял в крайней правой полосе.

В Одесской области на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN. В этой аварии погиб 43-летний водитель легковушки – работник полиции, находившийся вне службы, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 13 марта.

Указано, что Subaru двигался со стороны города Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги он столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.

"От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о его правовой квалификации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Одессой в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек. Еще двое были травмированы. Полицейских на время расследования отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Под Одессой иностранец наехал на двух полицейских

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