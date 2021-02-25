Для украинских льготников утвердили стоимость путевки в 2021 году

Учет по санаторно-курортного лечения осуществляется органами труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

В Украине установили предельную стоимость путевок на лечебные курорты и в санатории для некоторых льготных категорий граждан в 2021 году. Об этом в субботу, 13 марта, сообщается на Facebook-странице Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА.

Сообщается, что лимиты на стоимость путевки за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению некоторым льготникам в текущем году было установлено министерством социальной политики Украины.

Установлены следующие граничные цены:

для лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и лиц с инвалидностью с детства: 8316,0 (462,0) гривен без НДС;

для лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга из числа лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и лиц с инвалидностью с детства: 25165,0 (719,0) гривен без НДС;

Для граждан, сопровождающих лиц с инвалидностью I группы (за исключением лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга): 6966,0 (387,0) гривен с НДС.

Соответствующий приказ №104 Министерства социальной политики от 25.02.2021 был зарегистрирован в Министерстве юстиции 4.03.2021 под №290/35912.

Напомним, в 2021 году в Украине начнут проверять всех, кто обратится за получением социальной помощи, до того, как они начнут ее получать.

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