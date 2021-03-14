В МИД назвали приоритеты для ведомства на 2021-2025 годы

Дипведомство представило ряд проектов на культурном, гастрономическом, цифровом, экспертнои и научно-образовательном направлениях.

МИД презентовал приоритеты дипломатии на четыре года facebook.com/edzhaparova

Команда Министерства иностранных дел Украины и Украинского института представила представительствам дипмиссий и международных организаций и фондов "приоритеты публичной дипломатии на 2021-2025 годы". Об этом в субботу, 13 марта, в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Сообщается, что презентация под названием "Публичная дипломатия МИД 2.0": Усиление голоса Украины в сложных условиях гибридных угроз" состоялась в доме Митрополита, что на территории Национального заповедника София Киевская.

Команда МИД представила иностранным партнерам ключевые элементы стратегии публичной дипломатии нашей страны, ее цели и задачи. Ряд проектов была представлена, исходя из стратегических наработок - на культурном, гастрономическом, цифровом, экспертнои и научно-образовательном направлениях.

"Укрепление коммуникационных возможностей, усиление компетенций дипломатов и развитие направления публичной дипломатии является чрезвычайно важным в условиях новых внешних вызовов и цифровизации мира. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и оккупацию Крыма, мы стремимся раскрыть себя миру как страна чрезвычайных людей, возможностей, динамики и уникальной природы. страну, которая стремится к членству в ЕС и НАТО и чрезвычайно быстрыми темпами реформирует почти все сферы жизни", - отметила Джапарова.

Ранее послам иностранных государств в Украине презентовали элементы Крымской хартии, которую планируется принять по результатам саммита Крымской платформы.

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