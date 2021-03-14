Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МИД назвали приоритеты для ведомства на 2021-2025 годы

Комментариев: 2
Дипведомство представило ряд проектов на культурном, гастрономическом, цифровом, экспертнои и научно-образовательном направлениях.
МИД презентовал приоритеты дипломатии на четыре года
МИД презентовал приоритеты дипломатии на четыре года
facebook.com/edzhaparova

Команда Министерства иностранных дел Украины и Украинского института представила представительствам дипмиссий и международных организаций и фондов "приоритеты публичной дипломатии на 2021-2025 годы". Об этом в субботу, 13 марта, в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Сообщается, что презентация под названием "Публичная дипломатия МИД 2.0": Усиление голоса Украины в сложных условиях гибридных угроз" состоялась в доме Митрополита, что на территории Национального заповедника София Киевская.

Команда МИД представила иностранным партнерам ключевые элементы стратегии публичной дипломатии нашей страны, ее цели и задачи. Ряд проектов была представлена, исходя из стратегических наработок - на культурном, гастрономическом, цифровом, экспертнои и научно-образовательном направлениях.

"Укрепление коммуникационных возможностей, усиление компетенций дипломатов и развитие направления публичной дипломатии является чрезвычайно важным в условиях новых внешних вызовов и цифровизации мира. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и оккупацию Крыма, мы стремимся раскрыть себя миру как страна чрезвычайных людей, возможностей, динамики и уникальной природы. страну, которая стремится к членству в ЕС и НАТО и чрезвычайно быстрыми темпами реформирует почти все сферы жизни", - отметила Джапарова.

Ранее послам иностранных государств в Украине презентовали элементы Крымской хартии, которую планируется принять по результатам саммита Крымской платформы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, Дипломатия, презентация, дипломат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
MихасьUA    14.03.2021, 02:11
Оценка:  -25
MихасьUA
Приоритет на эти годы должен быть один:снести нахyй клоуна и его подельников!Разумеется,законными методами.А если эти коррупционные паразиты-узурпаторы будут упираться-то лично я не против Революции Достоинства 2.0.
WTF2wtf    14.03.2021, 09:57
Оценка:  +23
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos,
снова перелогингилось, быдло оккупантов штатное?
Дорогу нахyй знаешь ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь