В МОЗ сообщили, как будут вакцинировать людей старше 80 лет

Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться и они не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации, прививки будут делать дома.

Людей старше 80 лет будут вакцинировать дома. К ним будут направлять мобильные бригады. Об этом в субботу, 13 марта, сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время", отвечая на вопрос, как планируют работать мобильные бригады во время вакцинации людей 80+.

"Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики - приблизить место прививки к месту жительства человека. Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки. Прямо на дому", - сказал Ляшко.

Ляшко уточнил. что сейчас в Украине используют десятидозные флаконы.

"В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту", - рассказал главный санитарный врач.

В очередь на COVID-вакцинацию записались более 241 тысячи украинцев. За сутки 12 марта в Украине еще 9304 человека привито против COVID-19. С начала кампании привито 47541 человек.

Ранее сообщалось, что препарат от коронавируса, разработанный компанией Oxford/AstraZeneca, рекомендуется к использованию людям старше 60 лет.

Также Ляшко рассказал о планах вакцинации на март. В этом месяце планируется привить 250 тысяч граждан.

Тем временем стало известно, что поставки китайской вакцины в Украину откладываются. Препарат CoronaVac от компании Sinovac Biotech должен прибыть до 15 марта.

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