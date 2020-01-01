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В МОЗ сообщили, как будут вакцинировать людей старше 80 лет

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Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться и они не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации, прививки будут делать дома.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Людей старше 80 лет будут вакцинировать дома. К ним будут направлять мобильные бригады. Об этом в субботу, 13 марта, сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время", отвечая на вопрос, как планируют работать мобильные бригады во время вакцинации людей 80+.

"Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики - приблизить место прививки к месту жительства человека. Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки. Прямо на дому", - сказал Ляшко.

Ляшко уточнил. что сейчас в Украине используют десятидозные флаконы.

"В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту", - рассказал главный санитарный врач.

В очередь на COVID-вакцинацию записались более 241 тысячи украинцев. За сутки 12 марта в Украине еще 9304 человека привито против COVID-19. С начала кампании привито 47541 человек.

Ранее сообщалось, что препарат от коронавируса, разработанный компанией Oxford/AstraZeneca, рекомендуется к использованию людям старше 60 лет. 

Также Ляшко рассказал о планах вакцинации на март. В этом месяце планируется привить 250 тысяч граждан.

Тем временем стало известно, что поставки китайской вакцины в Украину откладываются. Препарат CoronaVac от компании Sinovac Biotech должен прибыть до 15 марта.

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Теги: вакцина, пенсионеры, вакцинация, Ляшко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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