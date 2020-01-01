В Украине зафиксировали 9012 новых случаев заражения коронавирусом
9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника, сообщает МОЗ.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировали - 4216 человек;
- выписали из больниц - 4273 человека;
- летальных случаев - 145;
- выздоровели - 2743 человека;
выполнено тестирований за сутки -
60522 (в частности методом ПЦР -
31598, методом ИФА - 6132)
исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22792.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 1460756 человек;
- выздоровели - 1222516 человек;
- летальных случаев - 28303;
- проведено ПЦР-тестов - 7360066.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 439 случаев;
- Винницкая область - 634 случая;
- Волынская область - 150 случаев;
- Днепропетровская область - 660 случаев;
- Донецкая область - 346 случаев;
- Житомирская область - 923 случая;
- Закарпатская область - 311 случаев;
- Запорожская область - 114 случаев;
- Ивано-Франковская область - 461 случай;
- Киевская область - 552 случая;
- Кировоградская область - 56 случаев;
- Луганская область - 27 случаев;
- Львовская область - 590 случаев;
- Николаевская область - 344 случая;
- Одесская область - 485 случаев;
- Полтавская область - 105 случаев;
- Ровенская область - 155 случаев;
- Сумская область - 309 случаев;
- Тернопольская область - 365 случаев;
- Харьковская область - 569 случаев;
- Херсонская область - 71 случай;
- Хмельницкая область - 533 случая;
- Черкасская область - 142 случая;
- Черновицкая область - 477 случаев;
- Черниговская область - 194 случая.
- Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также сообщается, что за сутки 13 марта 2021 в Украине 3596 человек привито против COVID-19.
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От начала кампании привиты 51137 человек, из них получили 1 дозу - 51 137 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 120 прививок;
- Днепропетровская область - 80 прививок;
- Донецкая область - 130 прививок;
- Житомирская область - 110 прививок;
- Закарпатская область - 210 прививок;
- Запорожская область - 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 214 прививок;
- Киевская область - 260 прививок;
- Кировоградская область - 90 прививок;
- Луганская область - 370 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- Николаевская область - 120 прививок;
- Одесская область - 130 прививок;
- Полтавская область - 82 прививки;
- Ровенская область - 110 прививок;
- Сумская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 210 прививок;
- Харьковская область - 120 прививок;
- Херсонская область - 230 прививок;
- Хмельницкая область - 270 прививок;
- Черновицкая область - 290 прививок;
- Черниговская область - 170 прививок;
- Черкасская область - 110 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Луганской области (370 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4784 прививки), наименьшая - в Черниговской области (926 прививок).
Напомним, ранее сообщалось, что в МОЗ перечислили побочные эффекты от Covishield.
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