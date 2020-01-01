В Украине зафиксировали 9012 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки умерли 145 человек.

9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника, сообщает МОЗ.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировали - 4216 человек;

выписали из больниц - 4273 человека;

летальных случаев - 145;

выздоровели - 2743 человека;

выполнено тестирований за сутки -

60522 (в частности методом ПЦР -

31598, методом ИФА - 6132)

исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22792.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1460756 человек;

выздоровели - 1222516 человек;

летальных случаев - 28303;

проведено ПЦР-тестов - 7360066.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 439 случаев;

Винницкая область - 634 случая;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 660 случаев;

Донецкая область - 346 случаев;

Житомирская область - 923 случая;

Закарпатская область - 311 случаев;

Запорожская область - 114 случаев;

Ивано-Франковская область - 461 случай;

Киевская область - 552 случая;

Кировоградская область - 56 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 344 случая;

Одесская область - 485 случаев;

Полтавская область - 105 случаев;

Ровенская область - 155 случаев;

Сумская область - 309 случаев;

Тернопольская область - 365 случаев;

Харьковская область - 569 случаев;

Херсонская область - 71 случай;

Хмельницкая область - 533 случая;

Черкасская область - 142 случая;

Черновицкая область - 477 случаев;

Черниговская область - 194 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также сообщается, что за сутки 13 марта 2021 в Украине 3596 человек привито против COVID-19.

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От начала кампании привиты 51137 человек, из них получили 1 дозу - 51 137 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 120 прививок;

Днепропетровская область - 80 прививок;

Донецкая область - 130 прививок;

Житомирская область - 110 прививок;

Закарпатская область - 210 прививок;

Запорожская область - 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 214 прививок;

Киевская область - 260 прививок;

Кировоградская область - 90 прививок;

Луганская область - 370 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

Николаевская область - 120 прививок;

Одесская область - 130 прививок;

Полтавская область - 82 прививки;

Ровенская область - 110 прививок;

Сумская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 210 прививок;

Харьковская область - 120 прививок;

Херсонская область - 230 прививок;

Хмельницкая область - 270 прививок;

Черновицкая область - 290 прививок;

Черниговская область - 170 прививок;

Черкасская область - 110 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Луганской области (370 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4784 прививки), наименьшая - в Черниговской области (926 прививок).

Напомним, ранее сообщалось, что в МОЗ перечислили побочные эффекты от Covishield.