Россия готовит вторжение в Украину - экс-замминистра

Юрий Грымчак считает, что Россия может начать полноценное вторжение.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак дал интервью телеканалу OBOZREVATEL, в котором рассказал, что РФ может ввести войска в Украину.

"Сегодня у России нет особых причин, чтобы не поднимать ставки. Они могут поднять ставки. Особенно на Донбассе. Этого надо ожидать", – заявил он.

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Такая смена стратегии и более агрессивные шаги могут быть вызваны тем, что у Кремля неблагоприятные обстоятельства, связанные с санкциями, провалились планы интеграции Донбасса в Украину на своих условиях, а также необходимо усилить позиции партии власти накануне выборов в Госдуму.

"В то же время на высоком уровне в РФ звучат заявления о расторжении отношений с Западом, население готовят к тяжелым временам, а вооруженные силы – к открытому вторжению в Украину под флагом миротворцев", - добавил Грымчак.

"Россия почти открыто заявляет – еще не на самом высоком уровне, но на достаточно высоком – о том, что "мы разорвем все связи с Европейским Союзом и западным миром". Я несколько дней смотрел программы российского телевидения – они готовят свое население к быстрому усугублению финансовых, продовольственных проблем в стране именно потому, что "кругом враги, и они нас всячески преследуют", – рассказал он.

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Грымчак напомнил, что вариант введения в Украину "покрашенных" под миротворцев ООН россиян рассматривался еще в 2014 году. Сегодня он также может рассматриваться.

"В 2014 году на территории Российской Федерации нашей разведкой было зафиксировано несколько подразделений, в которых техника была окрашена в цвета миротворческих сил ООН. То есть фактически эти подразделения готовились зайти как миротворцы на территорию Украины. Тогда не сложилось, а сегодня такой вариант возможен. Они хотят зайти именно как миротворцы, хотя и без согласия Украины", – отметил он.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, начнет с Украины.