Ситуация в зоне ООС: обстрелы и атаки с квадрокоптеров

Утреннее сведения о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 14 марта 2021.

За прошедшие сутки 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня.

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"В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», незаконные вооруженные формирования сбросили над позициями Объединенных сил два заряда ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», рядом населенного пункта ЮЖНОЕ, российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

О грубых нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований на неподконтрольной территории сообщает также Украинская сторона СЦКК.

"В частности, российские наемники совершили ряд провокаций с применением запрещенного вооружения, целью которых было искусственное обострение ситуации в районе населенных пунктов Пески и Водяное Донецкой области, с последующим ложным обвинением подразделений Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры окраин Донецка", - добавляют военные.

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"Накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы наемники прибегли к фальсификации и распространения откровенно ложных сообщений для формирования альтернативного повестку дня этого заседания. Для введения в заблуждение населения временно оккупированных территорий, оккупанты и в дальнейшем тиражируют фейки силового сценария решения конфликта на Донбассе", - пишется в Facebook.

С начала текущих суток, 14 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

"Так, недалеко Екатериновки, российско-оккупационные войска открывали огонь по нашим позициям с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А рядом с населенным пунктом опытно, оккупанты обстреляли позиции наших защитников применив подствольный гранатомет. Боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сепаратисты устроили "бомбардировку" позиций ВСУ.