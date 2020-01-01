Минздрав отчитался о темпах вакцинации в Украине

За последние сутки наибольшее количество привитых - в Луганской. При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области.

В Украине за сутки привились 3,5 тысячи человек

В Украине в течение субботы прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3596 человек, сообщает министерство здравоохранения 14 марта.

В ведомстве подсчитали, что с начала кампании вакцинированы 51 137 человек, все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.

За последние сутки наибольшее количество привитых - в Луганской (370). При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (4784), меньше все - в Черниговской области (926).

Накануне замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса были невысокими из-за выходных дней в связи с праздниками.

Он отметил, что Украина имеет с Францией показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала кампании.

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