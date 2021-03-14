Кравчук: Россия по-прежнему не хочет мира

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе высказал свое мнение по переговорам.

Россия изучает новый мирный план по Донбассу, предложенный Украиной, Францией и Германией, хотя публично продолжает отрицать существование этого плана.

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Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, переговоры в нормандском и минском формате сегодня зашли в тупик.

"Начиная с сентября прошлого года ни один из вопросов не решен, а наоборот, даже те вопросы, которые поднимались, не решены, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса – урегулирования ситуации на Донбассе", - заявил Кравчук.

Он отметил, что Россия по-прежнему не хочет мира на Донбассе, а "ее подопечные, ОРДЛО, делают все, что от них требует Кремль".

"Исходя из этого, и это нормально, Украина, Германия и Франция инициировали новый план действий, потому что нужно дать не только новые идеи, но и анализ, предложения для того, чтобы выйти из этого тупика. Этот план действий находится на изучении в России, Россия молчит и иногда подает сигналы, что она плана не видела. Но он есть", - сказал Кравчук.

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Комментируя возможность привлечения США к переговорам "нормандской четверки", первый президент Украины отметил:

"Россия может заблокировать привлечение США к переговорам, но тогда вопрос: а какие основания у России? Она же не может просто сказать, что не хочет, а должна дать аргументы. Но я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе, потому что конфликт на Донбассе – это не только украинский и европейский вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах".

Напомним, ранее сообщалось, что Кравчук прокомментировал мобилизацию оккупантов на Донбассе.