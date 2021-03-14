На Волыни задержали россиянина и белоруса за незаконный проход границы
13 марта пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Беларуси. Об этом сообщает Погранслужба Украины.
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Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, другой - Российской Федерации. Мужчины имели при себе паспорта, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом. Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально.
Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей правового решения и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Напомним, ранее сообщалось, что россиянин пытался попасть в Украину за $2100.
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