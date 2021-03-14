На Волыни задержали россиянина и белоруса за незаконный проход границы

Двое мужчин прошли границу не через пункт пропуска.

13 марта пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Беларуси. Об этом сообщает Погранслужба Украины.

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Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, другой - Российской Федерации. Мужчины имели при себе паспорта, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом. Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей правового решения и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин пытался попасть в Украину за $2100.