Генерал Назаров: Генштаб отменил военную операцию в Крыму в 2014-м

Военные могли взять под контроль аэропорты Крыма.

Во время начала оккупации Крымского полуострова в 2014 году, армия могла взять под контроль и удерживать аэродромы и другие стратегические объекты. Об этом заявил Виктор Назаров, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ в интервью Крым.Реалии.

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“Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна“, – сказал Назаров.

Также он заявил, что соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, однако позднее его отменил начальник Генштаба ВСУ Украины Михаил Куцин.

“Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. “Все, давайте команду “отставить“, всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем“, – пояснил он.

Михаил Куцин пока публично не комментировал заявление Виктора Назарова.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД назвали “три кита“ для возвращения Крыма.