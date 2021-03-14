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Генерал Назаров: Генштаб отменил военную операцию в Крыму в 2014-м

Комментариев: 8
Военные могли взять под контроль аэропорты Крыма.
Объекты в Крыму можно было защитить - генерал
Объекты в Крыму можно было защитить - генерал
pravda.com.ua

Во время начала оккупации Крымского полуострова в 2014 году, армия могла взять под контроль и удерживать аэродромы и другие стратегические объекты. Об этом заявил Виктор Назаров, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ в интервью Крым.Реалии.

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“Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна“, – сказал Назаров.

Также он заявил, что соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, однако позднее его отменил начальник Генштаба ВСУ Украины Михаил Куцин.

“Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. “Все, давайте команду “отставить“, всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем“, – пояснил он.

Михаил Куцин пока публично не комментировал заявление Виктора Назарова.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД назвали “три кита“ для возвращения Крыма.

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Теги: Назаров, Крым, аннексия Крыма
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Комментариев (9)
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Vixerunt    14.03.2021, 13:57
Оценка:  +4
Vixerunt
А тогда было кому и чем воевать; Амеры нас тупо кинули (хотя хватило б 1 авианосца), ЕС. вообще было фиолетово что тут происходит. Надо сказать спасибо добровольцам, правому сектору и волонтёрам что эта русская чума не пошла на всю Левобережную.
БРОКЕР_666    14.03.2021, 14:46
Оценка:  0
БРОКЕР_666
не только левый берег, но и на весь юг
xapi3mat    14.03.2021, 13:29
Оценка:  +4
xapi3mat
лапти будут жрать пока разрешают, дали бы пару залпов в крыму и все этим бы закончилось!
СветБобра    14.03.2021, 13:33
Оценка:  +1
СветБобра
Залпов чем ? Забыли видимо, как весь хлам СССР со стран НАТО тащили в страну и экстренно приводили в боевую готовность, хотя бы условную.
СветБобра    14.03.2021, 13:25
Оценка:  +1
СветБобра
А чем было воевать. При януковоще армию, по совету московских кураторов, сократили до 57 000 чел. Это по всей Украине. В Крыму тот же януковощ, Харьковскими предательскими соглашениями увеличил на российскую группировку до 35000 чел. Плюс на россия могла ее законно наростить до 50 000 человек.
СветБобра    14.03.2021, 13:28
Оценка:  +3
СветБобра
Имеющиеся части были максимально разоружены и не боеготовы. Фактически ригивонялы оставили Украину беззащитной перед врагом, который готовился к вторжению с 2003 года. Сейчас, задним числом, очень много "грамотных" развелось, со своими обвинениями. А где вы были в 2014 году ?
СветБобра    14.03.2021, 13:31
Оценка:  +2
СветБобра
Наша компания броники, снарягу, палатки, медпакеты покупала для добробатов из своего зарплатного фонда. Хорошо хоть так остановили кремлевских фашистов . Последствия правления рыгивоняльных портянок кремля могли бы быть гораздо хуже.
WTF2wtf    14.03.2021, 13:21
Оценка:  +7
WTF2wtf
Испугались реальных боев и превосходящей армии агрессора ... а оккупанты пошли дальше и реальные бои навязали уже на Донбассе
WTF2wtf    14.03.2021, 13:29
Оценка:  +6
WTF2wtf
Когда прямо с российской территории накрывают подразделение из гаубиц и градов, то становится уже все предельно ясно и просто маршировать с песнями под обстрелами уже никто не хочет больше ...
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