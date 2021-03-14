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Зеленский наградил 64 добровольцев посмертно

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Глава государства отметил украинских добровольцев государственными наградами.
Зеленский наградил добровольцев
Зеленский наградил добровольцев
president.gov.ua

По случаю Дня украинской добровольца президент Владимир Зеленский подписал указ № 97/2021, которым наградил государственными наградами тех, кто проявил личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Орденом "За мужество" III степени отмечено 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно.

Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также отмечено членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельного добровольческой роты "Карпатская Сичь".

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал сверхважные для Украины законы.

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Теги: Зеленский, награды, добровольцы
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Комментариев (1)
Saucepan    14.03.2021, 14:22
Оценка:  0
Saucepan
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