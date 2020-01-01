Следующая неделя в Украине будет холодной - синоптик

Радоваться весне пока рано.

Тепло будет только на юге freepik.com

Уже в понедельник Украину накроет очередной атмосферный фронт. В западных, северных областях, а также в Винницкой области ожидаются осадки. Это будет преимущественно дождь, однако из-за похолодания в западной части может падать и мокрый снег, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Остальные территории Украины еще будет находиться под влиянием восточного антициклона - без существенных осадков.

На Востоке и в Приазовье будет сильный ветер. Тепло будет лишь в южной части, в центре и на востоке - днем ​​7 + 13 градусов.

В северных областях ожидается + 4 + 8 градусов. А вот на Западе похолодает до + 2 + 5 градусов, лишь на Закарпатье + 6 + 8 градусов.

Карта распространения атмосферного фронта

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В Киеве атмосферный фронт сделает понедельник облачным и влажным, с небольшим дождем, днем ​​15-го марта предполагается около +5 градусов.

Во вторник в столице столбики термометров прыгнет до + 9, + 10 градусов, а уже в среду похолодает.

"Вообще, середина следующей недели принесет в большинство областей Украины похолодание, поэтому пока не сильно раздевайтесь, не бросайтесь мыть окна и не выставляйте под джинсами голые ноги по щиколотку, в новых белых кроссовках - еще будет время", - пишет синоптик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обновят систему прогнозирования погоды.