В Луцке ветеран АТО подорвался на гранате в собственной квартире

Еще трое человек, находившиеся в доме, не пострадали.

В Луцке из-за неосторожного обращения с боевой гранатой Ф-1 погиб участник АТО. Об этом сообщают Волынские Новости со ссылкой на собственные источники.

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Происшествие произошло 14 марта на проспекте Грушевского. Из-за неосторожного обращения с боевой гранатой Ф-1 погиб участник АТО. Инцидент произошел на кухне квартиры, где проживал мужчина. На месте происшествия были изъяты части гранаты Ф-1.

Как отмечают в пресс служба ГУНП Волыни, сообщение о взрыве неизвестного предмета в одной из квартир на проспекте Грушевского в Луцке поступило в полицию около 3:00 ночи.

В результате погиб 41-летний житель квартиры, трое других лиц, также находились в это время в квартире, не пострадали.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" и по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе взорвался и горел дом, есть пострадавшие.