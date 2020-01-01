В Одессе неадекват кидался с ножом на детей и получил по голове палкой

Мужчину задержали полицейские.

Мужчина с ножом угрожал детям и получил по голове freepik.com

В Одессе 13 марта 43-летний мужчина ходил с ножом по улице и бросался на детей, пытаясь их ранить. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в полиции.

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Неадекватного с ножом увидел 66-летний житель города и попытался его успокоить, но тот продолжал угрожать. В итоге, старший мужчина огрел нападавшего палкой по голове.

43-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рубленую рану теменной доли черепа и гематому возле глаза. Мужчину госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на частный дом с дрона сбросили гранату.