COVID-19: В больнице Одессы за один день умерли 10 человек
В городской больнице Одессы №5 умерли десять пациентов, госпитализированных с коронавирусом от осложнений. Об этом Думской сообщил источник в больнице. По его информации, семь летальных случаев были в отделении ГКБ №5 на Троицкой и еще три в парке Шевченко.
Читай также: В Украине зафиксировали 9012 новых случаев заражения коронавирусом
В сводке за вчерашний день нет информации об умерших в Одесской области. Вероятно, скончавшихся пациентов приплюсуют к сводке в понедельник, предполагает Думская.
По данным источника, сейчас в ГКБ №5 осталось лишь одно свободное место. Вопреки заявлению волонтера Екатерины Ножевниковой, по словам медика, сейчас в больнице перебоев с кислородом нет.
Врач отметил, что в основном больные сейчас переносят коронавирус тяжелей, чем осенью. Возможно, действительно, виноват британский штамм.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве от коронавируса умерли 16 человек за сутки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.