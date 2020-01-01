COVID-19: В больнице Одессы за один день умерли 10 человек

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в больницк.

В городской больнице Одессы №5 умерли десять пациентов, госпитализированных с коронавирусом от осложнений. Об этом Думской сообщил источник в больнице. По его информации, семь летальных случаев были в отделении ГКБ №5 на Троицкой и еще три в парке Шевченко.

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В сводке за вчерашний день нет информации об умерших в Одесской области. Вероятно, скончавшихся пациентов приплюсуют к сводке в понедельник, предполагает Думская.

По данным источника, сейчас в ГКБ №5 осталось лишь одно свободное место. Вопреки заявлению волонтера Екатерины Ножевниковой, по словам медика, сейчас в больнице перебоев с кислородом нет.

Врач отметил, что в основном больные сейчас переносят коронавирус тяжелей, чем осенью. Возможно, действительно, виноват британский штамм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве от коронавируса умерли 16 человек за сутки.