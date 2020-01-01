Дубинский отреагировал на исключение из руководства Слуги народа

На своей странице в Facebook нардеп опубликовал видео "альтернативного" воскресного заседания, на котором присутствовал вместе с тремя единомышленниками.

Дубинскией назвал свое снятие с занимаемой должности «зачисткой» и поинтересовался у главы государства Владимира Зеленского, действительно ли тот одобрил такое решение.

Киевскую областную организацию очень интересует вопрос - кто эти анонимные члены Киевской областной организации партии... Опубликовано Александром Дубинским Воскресенье, 14 марта 2021 г.

«Отдельный вопрос для президента: "Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки киевской областной организации партии Слуга народа от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?"» — написал нардеп.