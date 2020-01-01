Дубинский отреагировал на исключение из руководства Слуги народа
Нардепа лишили должности главы Киевской областной организации Слуги народа, его должность занял Андрей Мотовиловец.
Народный депутат Александр Дубинский после отстранения от должности главы Киевской областной организации Слуги народа назвал инициаторов такого решения "аферистами и мошенниками".
На своей странице в Facebook нардеп опубликовал видео "альтернативного" воскресного заседания, на котором присутствовал вместе с тремя единомышленниками.
Дубинскией назвал свое снятие с занимаемой должности «зачисткой» и поинтересовался у главы государства Владимира Зеленского, действительно ли тот одобрил такое решение.
Киевскую областную организацию очень интересует вопрос - кто эти анонимные члены Киевской областной организации партии...Опубликовано Александром Дубинским Воскресенье, 14 марта 2021 г.
«Отдельный вопрос для президента: "Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки киевской областной организации партии Слуга народа от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?"» — написал нардеп.
Сам Зеленский отстранение Дубинского пока никак не комментировал.
Напомним, что должность главы киевской областной организации партии Слуга народа займет член комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец.
Эта же новость на Корреспондент