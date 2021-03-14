На Винничине мужчина отметил день рождения стрельбой из автомата

А когда убегал от полиции, еще и обесточил целый поселок.

Полицейские задержали винничанина, который на праздновании дня рождения вместо фейерверков совершил более 20 выстрелов из автомата и пытался скрыться от полиции на автомобиле. В результате инцидента никто не пострадал. Однако действия мужчины привели к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Мужчину задержали npu.gov.ua

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Как сообщает полиция, около 20 часов в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле "Порше Кайен".

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, для задержания вооруженного злоумышленника на территории области вводилась в действие полицейская операция.

В результате проведенных оперативных и розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа около 23 часов задержали подозреваемого на территории пгт Агрономичное Винницкого района.

Им оказался 35-летний житель Винницы. Мужчину задержали в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку.

Машину поставили на штраф-площадку npu.gov.ua

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По предварительной информации, злоумышленник находился на праздновании дня рождения в кафе в пгт. Серебряное. Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта.

Такие действия квалифицированы следствием как умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом согласно ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление может грозить до десяти лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в авто иностранца нашли оружие и патроны.