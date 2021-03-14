В Киеве почтили украинских добровольцев

14 марта отмечается День украинского добровольца — праздник, установленный для чествования участников добровольческих формирований, участвовавших в Революции Достоинства и войне на Донбассе.

В Киеве по случаю Дня украинских добровольцев прошли торжества в воскресенье, 14 марта. В них приняли участие ветераны АТО, операции Объединенных сил и участники добровольческих батальонов, сообщает Киевская городская госадминистрация.

Они возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу и приняли участие в поминальной молебне по погибшим.

«Всего около 3200 киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов. Некоторые из них, к сожалению, погибли… Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живы, пока мы их помним», — сказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

КГГА