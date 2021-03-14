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В Киеве почтили украинских добровольцев

Комментариев: 3
14 марта отмечается День украинского добровольца — праздник, установленный для чествования участников добровольческих формирований, участвовавших в Революции Достоинства и войне на Донбассе.
В Киеве отметили День добровольца
В Киеве отметили День добровольца
КГГА
 
В Киеве по случаю Дня украинских добровольцев прошли торжества в воскресенье, 14 марта. В них приняли участие ветераны АТО, операции Объединенных сил и участники добровольческих батальонов, сообщает Киевская городская госадминистрация.
 
Они возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу и приняли участие в поминальной молебне по погибшим. 
 
«Всего около 3200 киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов. Некоторые из них, к сожалению, погибли… Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живы, пока мы их помним», — сказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.
КГГА
14 марта отмечается День украинского добровольца — праздник, установленный для чествования участников добровольческих формирований, участвовавших в Революции Достоинства и войне на Донбассе.
 
Эту дату считают датой зарождения украинского добровольческого движения, так как в этот день в 2014 году первые 500 добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах для формирования первого добровольческого батальона.
 
Напомним, что неизвестные повредили памятник погибшим в АТО добровольцам в Лисичанске Луганской области. 
 
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Теги: Киев, КГГА, праздник, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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МиxасьUA    14.03.2021, 19:02
Оценка:  -23
МиxасьUA
День добровольца?Правда?А может это День бандита,грабителя,насильника и убийцы?Жители к счастью неподконтрольных территорий,очень многое смогут рассказать про"подвиги" этих"добровольцев".Но об этом никогда не расскажет пропаганда.
bngk_fever    14.03.2021, 18:41
Оценка:  -23
bngk_fever
День дырявого бухого бомжа , у кого не было работы или не хотел работать пошли грабить , убивать и продалжать бухать - армия синяков и бомжей выпущенных с зоны в 14.
Брюква_и_Клюква    14.03.2021, 18:51
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
А почему ты не хочешь работать, платный пхукетский педераст? Потому что у тебя нет ни родины, ни чести, ни совести - только дырявая прямая кишка, которую ты продаешь за 500 бат первому встречному гомосеку.
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