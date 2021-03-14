Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Винницкой области мужчина захотел фейерверков и обесточил поселок

Комментариев: 3
Для задержания вооруженного злоумышленника на территории области вводилась полицейская операция.
Любитель фейерверков задержан
Любитель фейерверков задержан
Полиция Винницкой области
 
В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил большую часть поселка Томашполь, сообщает областная полиция.
 
Около 20 часов в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле Porsche Cayenne.
 
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, для задержания вооруженного злоумышленника на территории области вводилась полицейская операция. Около 23 часов сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа задержали подозреваемого на территории пгт Агрономичное Винницкого района.
 
Им оказался 35-летний житель Винницы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль Porsche Cayenne полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку.
 
"По предварительной информации, злоумышленник находился на праздновании дня рождения в кафе в пгт. Томашполь. Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта", - говорится в сообщении полиции.
 
Сейчас следствием готовятся материалы для объявления задержанному о подозрении.
 
Напомним, что в Днепре на проспекте Слобожанском мужчина произвел несколько выстрелов из своей квартиры в многоэтажном доме, полиция его задержала.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: стрельба, полиция, Винницкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    14.03.2021, 20:21
Оценка:  +22
Колишній-східняк
А винтовку ему. А послать его в бой.
navigator2    15.03.2021, 02:26
Оценка:  +22
navigator2
не, в тил ворога (йоп-аной срасіі), диверсіі робити (кодове слово "фейерверк"
СтальнаяКрыса    15.03.2021, 08:43
Оценка:  +22
СтальнаяКрыса
О це буде у самий раз! А якщо у ворога будуть великі збитки, то ще й героя отримане.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь