На Донбассе ранен украинский военный

Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток, 14 марта, сепаратисты 9 раз обстреляли подразделения украинских военных, один боец получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север, возле населенного пункта Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое – еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.