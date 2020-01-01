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На Донбассе ранен украинский военный

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Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Ситуация на Донбассе остается напряженной
Ситуация на Донбассе остается напряженной
Пресс-центр ООС

 

С начала суток, 14 марта, сепаратисты 9 раз обстреляли подразделения украинских военных, один боец получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север, возле населенного пункта Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
 
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.
 
Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое – еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.
 
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.
 
Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил режим прекращения огня был нарушен десять раз.
 
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Теги: ВСУ, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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