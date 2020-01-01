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Зеленский наградил 67 добровольцев

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По указу главы государства ордены получили 67 участников добровольческих подразделений, большинство - посмертно.
Владимир Зеленский отметил наградами добровольцев
Владимир Зеленский отметил наградами добровольцев
Пресс-служба президента Украины

В День украинского добровольца президент Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил орденом За мужество III степени 67 добровольцев, из них 64-х - посмертно. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены бойцы Правого сектора, батальонов Донбасс, Айдар и ОУН, батальонов патрульной службы милиции Шахтерск и Чернигов, Украинской добровольческой армии, разведподразделения Патриот и роты Карпатская Сечь.

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины", - цитирует пресс-служба президента.

Как сообщалось, в Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца. Участники возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу и приняли участие в поминальном молебне по погибшим.

Зеленский предложил учредить награду добровольцам

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Теги: награды, орден, доброволец, Владимир Зеленский, добровольческие батальоны, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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