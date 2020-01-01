Главное 14 марта: Смена кадров и ненужный “Севпоток-2”

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Александра Дубинского уволили с руководящего поста в СН, в ЕС заявили, что российский Северный поток-2 им не нужен. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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В Слуге народа поменялся руководитель Киевской облорганизации

Депутата Александра Дубинского лишили должности главы Киевской облорганизации партии СН. Вместо него назначили другого члена парламента, представителя комитета ВР по вопросам свободы слова Андрея Мотовиловца.

Северный поток-2 не нужен Европе

В Еврокомиссии заявили, что Европа не нуждается в российском газопроводе Северный поток-2. При этом вице-президент ЕК Франц Тиммерманс уточнил, что, так как проект уже есть, его нужно использовать по стандратам Евросоюза, а не РФ.

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В Киеве почтили память добровольцев революции и войны

В столице состоялись памятные мероприятия в честь погибших участников Революции Достоинства и войны на востоке Украины. Ветераны АТО, ООС и военные добровольческих батальонов принесли цветы к памятнику Украинскому добровольцу. Также был проведен поминальный молебен.

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Forbes представил новый рейтинг самых богатых украинцев

Верхушку рейтинга самых богатых, по версии Forbes, занял украинский олигарх Ринат Ахметов. Его доходы в 2020 году выросли с 2,8 до 7,6 млрд долларов. Второе место присудили бизнесмену Виктору Пинчуку, третье - миллиардеру Константину Жеваго.

Свыше 51 тысячи украинцев получили прививку от COVID-19

За весь период кампании по иммунизации в Украине первая доза вакцины была введена 51 137 пациентам, из них 3956 - за минувшие сутки. Лидером по вакцинации среди регионов оказалась Донецкая область - 4784 привитых. К утру 14 марта в Украине COVID-19 инфицировалось 1 460 756 человек.

Напомним, ранее мы писали, что в больнице Одессы от COVID-19 за один день умерли 10 человек.

