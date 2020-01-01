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В Украине почти 7 тысяч новых случаев COVID-19

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Выздоровели почти 3,5 тысяч украинцев, а скончались - 130 человек. Самый высокий прирост - на Львовщине и Киевщине.
В Украине 6 792 новых случая коронавируса за день
В Украине 6 792 новых случая коронавируса за день

В Украине за сутки выявили 6792 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1467548. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 марта.

При этом выздоровели уже 1226007 человек (накануне - 3 491), а скончались 28433 украинца (накануне - 130).

Статистика заболеваемости по регионам:

  • Киев - 313
  • Винницкая область - 426
  • Волынская область - 129
  • Днепропетровская область - 439
  • Донецкая область - 85
  • Житомирская область - 778
  • Закарпатская - 333
  • Запорожская область - 61
  • Ивано-Франковская область - 330
  • Киевская область - 464
  • Кировоградская область - 10
  • Луганская - 19
  • Львовская область - 552
  • Николаевская область - 310
  • Одесская область - 407
  • Полтавская область - 165
  • Ровенская область - 111
  • Сумская область - 197
  • Тернопольская область - 274
  • Харьковская область - 373
  • Херсонская область - 53
  • Хмельницкая область - 329
  • Черкасская область - 144
  • Черновицкая область - 396
  • Черниговская область - 94

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов добавил в Facebook, что за сутки в Украине госпитализировали 2497 человек.

Ранее в МОЗ сообщили, как будут вакцинировать людей старше 80 лет. Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться и они не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации, прививки будут делать дома.

МОЗ обновил карантинное деление

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Теги: Минздрав, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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