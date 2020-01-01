В Украине почти 7 тысяч новых случаев COVID-19

Выздоровели почти 3,5 тысяч украинцев, а скончались - 130 человек. Самый высокий прирост - на Львовщине и Киевщине.

В Украине 6 792 новых случая коронавируса за день

В Украине за сутки выявили 6792 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1467548. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 марта.

При этом выздоровели уже 1226007 человек (накануне - 3 491), а скончались 28433 украинца (накануне - 130).

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 313

Винницкая область - 426

Волынская область - 129

Днепропетровская область - 439

Донецкая область - 85

Житомирская область - 778

Закарпатская - 333

Запорожская область - 61

Ивано-Франковская область - 330

Киевская область - 464

Кировоградская область - 10

Луганская - 19

Львовская область - 552

Николаевская область - 310

Одесская область - 407

Полтавская область - 165

Ровенская область - 111

Сумская область - 197

Тернопольская область - 274

Харьковская область - 373

Херсонская область - 53

Хмельницкая область - 329

Черкасская область - 144

Черновицкая область - 396

Черниговская область - 94

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов добавил в Facebook, что за сутки в Украине госпитализировали 2497 человек.

Ранее в МОЗ сообщили, как будут вакцинировать людей старше 80 лет. Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться и они не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации, прививки будут делать дома.

МОЗ обновил карантинное деление

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet