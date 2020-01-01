В Украине почти 7 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки выявили 6792 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1467548. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 марта.
При этом выздоровели уже 1226007 человек (накануне - 3 491), а скончались 28433 украинца (накануне - 130).
Статистика заболеваемости по регионам:
- Киев - 313
- Винницкая область - 426
- Волынская область - 129
- Днепропетровская область - 439
- Донецкая область - 85
- Житомирская область - 778
- Закарпатская - 333
- Запорожская область - 61
- Ивано-Франковская область - 330
- Киевская область - 464
- Кировоградская область - 10
- Луганская - 19
- Львовская область - 552
- Николаевская область - 310
- Одесская область - 407
- Полтавская область - 165
- Ровенская область - 111
- Сумская область - 197
- Тернопольская область - 274
- Харьковская область - 373
- Херсонская область - 53
- Хмельницкая область - 329
- Черкасская область - 144
- Черновицкая область - 396
- Черниговская область - 94
В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов добавил в Facebook, что за сутки в Украине госпитализировали 2497 человек.
Ранее в МОЗ сообщили, как будут вакцинировать людей старше 80 лет. Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться и они не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации, прививки будут делать дома.
МОЗ обновил карантинное деление
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