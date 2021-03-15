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"Власти" Крыма обвинили Меджлис в водной блокаде полуострова

Комментариев: 4
Российская администрация аннексированного Крыма называет блокаду "попыткой геноцида и физического уничтожения людей".
В Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова
В Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова
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В аннексированном Крыму глава так называемого "парламента" Владимир Константинов обвинил в водной блокаде полуострова лидеров Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 марта.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", - утверждает Константинов.

По его словам, ответственность также лежит на президентах Украины - Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, который продолжает "начатый курс варварского отношения к крымчанам".

Напомним, что ранее в Крыму почти высохло большое пресноводное озеро. Озеро Бугаз находится на грани исчезновения, эксперты называют ситуацию результатом не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод.

Также сообщалось, что в Крыму два водохранилища полностью истощены. К "мертвому объему" также приближается и Балановское водохранилище. Несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось.

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Теги: Крым, вода, питьевая вода, водоснабжение, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Vixerunt    15.03.2021, 10:04
Оценка:  +3
Vixerunt
а вы русские зачем туда пришли ?
shk67    15.03.2021, 09:38
Оценка:  +5
shk67
Говорят, моча полезна для здоровья. Пейте на здоровье, козломордые!
WTF2wtf    15.03.2021, 09:25
Оценка:  +8
WTF2wtf
Оккупанты кого-то "обвиняют" ... все претензии президенту россии лично.
Донбасс это ботоксное говно вообще с грязью и кровью смешало тупо ради отвлечения от захваченного им чуть раньше Крыма
MNI1957    15.03.2021, 09:20
Оценка:  +5
MNI1957
ордынцы ищут любой повод,потому как,причина одна,ОНИ
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