"Власти" Крыма обвинили Меджлис в водной блокаде полуострова

Российская администрация аннексированного Крыма называет блокаду "попыткой геноцида и физического уничтожения людей".

В аннексированном Крыму глава так называемого "парламента" Владимир Константинов обвинил в водной блокаде полуострова лидеров Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 марта.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", - утверждает Константинов.

По его словам, ответственность также лежит на президентах Украины - Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, который продолжает "начатый курс варварского отношения к крымчанам".

Напомним, что ранее в Крыму почти высохло большое пресноводное озеро. Озеро Бугаз находится на грани исчезновения, эксперты называют ситуацию результатом не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод.

Также сообщалось, что в Крыму два водохранилища полностью истощены. К "мертвому объему" также приближается и Балановское водохранилище. Несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось.

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