В ООС за сутки 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

Боец находится в удовлетворительном состоянии.

За минувшие сутки, 14 марта, на фронте было зарегистрировано 13 нарушений режима перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

В частности, был зафиксирован обстрел близ населенного пункта Южное в районе ответственности тактической группы Север. Там оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов получил пулевое ранение один военный ВСУ. Боец находится в удовлетворительном состоянии. Его оперативно доставили в медучреждение и оказали помощь.

Возле Катериновки враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Близ населенного пункта Луганское противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое – из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности тактической группы Восток боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия близ поселка Лебединское. У населенных пунктов Опытное и Авдеевка противник обстрелял локации ВСУ из подствольных гранатометов, а рядом с Песками применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, возле Гнутового оккупанты пустили в ход автоматические станковые гранатометы.

Украинские защитники нанесли сепаратистам ответный удар. В начале текущих суток, 15 марта, нарушений на фронте зафиксировано не было, обстановка контролируема ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что сепаратисты устроили “бомбардировку“ позиций ВСУ.

