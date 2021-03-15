В Украине снизились темпы вакцинации от COVID
В Украине в воскресенье, 14 марта, привили от коронавируса 2 018 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. В субботу сделали 3,5 тысячи прививок. Всего с начала вакцинации прививки сделали 53 155 украинцев.
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Больше всего вчера от коронавируса людей привили в Донецкой области (260), а меньше всего – в Винницкой области (10). Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области (5 044), меньше всего - в Черниговской области (1006).
Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 14 марта:
Винницкая область - 10 прививок;
Волынская область - 90 прививок;
Днепропетровская область - 170 прививок;
Донецкая область - 260 прививок;
Житомирская область - 70 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Ивано-Франковская область - 18 прививок;
Киевская область - 230 прививок;
Кировоградская область - 30 прививок;
Луганская область - 170 прививок;
Львовская область - 50 прививок;
Николаевская область - 80 прививок;
Одесская область - 160 прививок;
Полтавская область - 80 прививок;
Сумская область - 50 прививок;
Тернопольская область - 100 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 100 прививок;
Хмельницкая область - 60 прививок;
Черновицкая область -120 прививок;
Черниговская область - 80 прививок.
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Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 марта 2021 года было подтверждено 1 467 548 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 226 007 человек, а 28 433 - умерли. Продолжали болеть 213 108 человек.