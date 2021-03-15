В Украине снизились темпы вакцинации от COVID

Вакцинация в нашей стране началась 24 февраля.

В Украине в воскресенье, 14 марта, привили от коронавируса 2 018 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. В субботу сделали 3,5 тысячи прививок. Всего с начала вакцинации прививки сделали 53 155 украинцев.

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Больше всего вчера от коронавируса людей привили в Донецкой области (260), а меньше всего – в Винницкой области (10). Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области (5 044), меньше всего - в Черниговской области (1006).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 14 марта:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 90 прививок;

Днепропетровская область - 170 прививок;

Донецкая область - 260 прививок;

Житомирская область - 70 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Ивано-Франковская область - 18 прививок;

Киевская область - 230 прививок;

Кировоградская область - 30 прививок;

Луганская область - 170 прививок;

Львовская область - 50 прививок;

Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 160 прививок;

Полтавская область - 80 прививок;

Сумская область - 50 прививок;

Тернопольская область - 100 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 100 прививок;

Хмельницкая область - 60 прививок;

Черновицкая область -120 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

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Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 марта 2021 года было подтверждено 1 467 548 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 226 007 человек, а 28 433 - умерли. Продолжали болеть 213 108 человек.