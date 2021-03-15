Из зоны ООС увезли бойцов с минно-взрывными травмами
С фронта эвакуировали двух раненых украинских военнослужащих.
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Об этом сообщила в Facebook советник главы Днепропетровского облсовета Татьяна Губа.
Бойцы получили минно-взрывные травмы. Их доставили военным вертолетом в Днепр.
Один раненый был госпитализирован в больницу им. Мечникова. Он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Взрывной волной бойцу повредило глаза. Его спасает специалист областной офтальмологической больницы.
Второго защитника отвезли в местный военный госпиталь. Его состояние стабильное.
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский наградил 64 добровольцев посмертно.
ты типа перекрасится решило,
штатное быдло оккупантов и военных преступников из раши?
чтобы тот прекратил эту свою войну и убрался нахрен из Украины!