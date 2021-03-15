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Из зоны ООС увезли бойцов с минно-взрывными травмами

Комментариев: 3
Двух раненых доставили военным вертолетом в Днепр.
Бойцов доставили на вертолете
Бойцов доставили на вертолете
facebook.com/tpguba

С фронта эвакуировали двух раненых украинских военнослужащих.

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Об этом сообщила в Facebook советник главы Днепропетровского облсовета Татьяна Губа.

Бойцы получили минно-взрывные травмы. Их доставили военным вертолетом в Днепр.

Один раненый был госпитализирован в больницу им. Мечникова. Он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Взрывной волной бойцу повредило глаза. Его спасает специалист областной офтальмологической больницы.

Второго защитника отвезли в местный военный госпиталь. Его состояние стабильное.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский наградил 64 добровольцев посмертно.

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Теги: военные, ранение, ВСУ, ООС, эвакуация, Днепр
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Комментариев (3)
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ШоколадныйБоx    15.03.2021, 10:12
Оценка:  -23
ШоколадныйБоx
Немедленного выздоровления!
WTF2wtf    15.03.2021, 10:20
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos,
ты типа перекрасится решило,
штатное быдло оккупантов и военных преступников из раши?
WTF2wtf    15.03.2021, 10:21
Оценка:  0
WTF2wtf
Выдвигай требование к президенту россии,
чтобы тот прекратил эту свою войну и убрался нахрен из Украины!
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