Из зоны ООС увезли бойцов с минно-взрывными травмами

Двух раненых доставили военным вертолетом в Днепр.

С фронта эвакуировали двух раненых украинских военнослужащих.

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Об этом сообщила в Facebook советник главы Днепропетровского облсовета Татьяна Губа.

Бойцы получили минно-взрывные травмы. Их доставили военным вертолетом в Днепр.

Один раненый был госпитализирован в больницу им. Мечникова. Он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Взрывной волной бойцу повредило глаза. Его спасает специалист областной офтальмологической больницы.

Второго защитника отвезли в местный военный госпиталь. Его состояние стабильное.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский наградил 64 добровольцев посмертно.

