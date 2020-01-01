"Ваш родственник совершил ДТП": В Виннице задержали мошенников

Потерпевшие – пенсионеры.

В Виннице и Одессе полицейские задержали группу молодых людей, которые занимались телефонным мошенничеством. Они работали по популярной схеме “ваш родственник совершил ДТП“, сообщил Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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По данным следствия, злоумышленники звонили пенсионерам и сообщали, что их близким родственникам угрожает уголовная ответственность за совершение ДТП. Пожилые люди верили незнакомцам и отдавали им значительные суммы денег.

Номера стационарных телефонов потенциальных жертв фигуранты находили в Интернете. Мошенники для убедительности брали у пенсионеров расписки, что они дают добровольную материальную помощь “пострадавшим“ в дорожной аварии.

В составе банды было пять человек, в том числе два парня в возрасте 16 и 18 лет, и одна 21-летняя девушка.

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По данному факту открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Винницкой и Киевской областях задержали четырех участников вооруженной банды, которые подрывали банкоматы и забирали из них деньги.