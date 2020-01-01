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Из Украины в Польшу везли контрабанду сигарет в бусе с двойной крышей

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Сумма нелегального товара составила 330 тыс. грн.
Контрабанда была изъята
Контрабанда была изъята
dpsu.gov.ua

В пункте пропуска Ягодын на Волыни пограничники остановили Мерседес, напичканный контрабандными сигаретами.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что 62-летний житель Луцка вез 1,3 тыс. пачек сигарет нелегально в Польшу. Он спрятал их в пустотах двойной крыши микроавтобуса.

У табачных изделий не было марок акцизного сбора. Товар конфисковали, также был изъят микроавтобус 2004 года выпуска. Общая сумма изъятых сигарет составила 330 тыс. грн.

Контрабанда была изъята
Контрабанда была изъята
dpsu.gov.ua

Контрабанда была изъята
Контрабанда была изъята
dpsu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что на Волыни задержали россиянина и белоруса за незаконный проход границы.

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Теги: Госпогранслужба, контрабанда, сигареты, Волынь, Луцк
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