Эксперты объяснили причину роста новых случаев COVID в Украине

Этому способствует несколько факторов.

В Украине рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается в марте, связан с сезонным фактором, распространением “британского“ штамма, а также пренебрежением карантинными правилами. Такого мнения придерживаются эксперты, сообщает “РБК-Украина“.

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Эксперты отмечают, что рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что в этот период также наблюдается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что рост увеличения случаев коронавируса сейчас наблюдается во многих странах Европы.

В свою очередь иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой НАМН Украины Борис Донской обратил внимание на то, что украинцы стали реже соблюдать карантин. По его словам, причина заключается в усталости и иллюзии спада пандемии.

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Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что в росте новых случаев коронавируса виноват и “британский“ штамм, так как он более заразный и имеет небольшой инкубационный период.

Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 марта 2021 года было подтверждено 1 467 548 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 226 007 человек, а 28 433 - умерли.