Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эксперты объяснили причину роста новых случаев COVID в Украине

Комментариев: 1
Этому способствует несколько факторов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается в марте, связан с сезонным фактором, распространением “британского“ штамма, а также пренебрежением карантинными правилами. Такого мнения придерживаются эксперты, сообщает “РБК-Украина“.

Читай также: В Украине снизились темпы вакцинации от COVID

Эксперты отмечают, что рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что в этот период также наблюдается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что рост увеличения случаев коронавируса сейчас наблюдается во многих странах Европы.

В свою очередь иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой НАМН Украины Борис Донской обратил внимание на то, что украинцы стали реже соблюдать карантин. По его словам, причина заключается в усталости и иллюзии спада пандемии.

Читай также: В МОЗ перечислили побочные эффекты от Covishield

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что в росте новых случаев коронавируса виноват и “британский“ штамм, так как он более заразный и имеет небольшой инкубационный период.

Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 марта 2021 года было подтверждено 1 467 548 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 226 007 человек, а 28 433 - умерли.

Поделись:
Теги: Украина, COVID-19, коронавирус, эксперты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Seytapio2    15.03.2021, 11:29
Оценка:  +1
Seytapio2
Вибачайте, але читаючи таке - складається враження, що некомпетентні посадовці Вже не знають, що вигадувати!
Якщо далі будуть винищувати підприємців, люди терпіти далі не стануть. Вже їсти нема за ЩО!!!
А податки з людей здирають!
Навіщо Нам якісь здогадки?? Розкажіть про наслідки вакцинації!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь