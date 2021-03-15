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В Кривом Роге пенсионеры рылись на помойке супермаркета (видео)

Комментариев: 9
Они доставали из мусорного бака просроченные продукты.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Скриншот видео

В Кривом Роге один из супермаркетов выбросил на помойку продукты с закончившимся сроком годности. Продукты в мусорном баке увидели пенсионеры и начали их выбирать для дальнейшего потребления. Видео об этом разместили в Сети.

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“Один из супермаркетов не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак“, - говорится в подписи к видео.

В видео видно, как люди, в основном женщины, выбирают из мусорного бака упаковки просроченных продуктов и складывают их себе в сумки. Некоторые женщины одеты опрятно. Судя по всему, до этого они сделали покупки в супермаркете.

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Некоторые пользователи Интернета считают, что пенсионеры подбирают просроченные продукты не от хорошей жизни, некоторые - из жадности, чтобы взять бесплатно.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины будет реагировать на необоснованный рост цен в случае злоупотреблений на рынке продуктов питания.

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Теги: Кривой Рог, супермаркет, продукты, пенсионеры, мусор
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Комментариев (9)
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lusyika    15.03.2021, 12:01
Оценка:  -1
lusyika
Обрали гопн*ка криворожського - тепер радіють!!!!!!!!!!!!!!!
Путин-Xyйлo    15.03.2021, 11:49
Оценка:  -22
Путин-Xyйлo
Спасибо зеле за европейские пенсии
Спасибо бене за покращене
Спасибо зеле за победу над бедностью
WTF2wtf    15.03.2021, 12:11
Оценка:  0
WTF2wtf
Norega,
все шифруешься,
все скачешь, говномет запоребриковый?
ШоколадныйБоx    15.03.2021, 11:43
Оценка:  -23
ШоколадныйБоx
Не верю в этот кремлёвский фейк Соловьёва-Скабеевой!Это не наш Кривой Рог,это российский Краснодар!А у нас,вот уже более 7 лет после Победы Долбойеби...,тьфу ты,после Победы Революции Достоинства,пенсионеры роются только в мешках с деньгами!
WTF2wtf    15.03.2021, 12:10
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес, Boxerogos, МиЗдобулиДупу, МиЗдобулиАфрику, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, KоляТашлинков,
тебе только нахyй,
штатное быдло оккупантов из раши ...
qwsdcvnm    15.03.2021, 11:34
Оценка:  -22
qwsdcvnm
Обеспечили , изобрели , достигли, построили. Уeбaны это развалили.
WTF2wtf    15.03.2021, 12:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
Тупой фашист-многостаночник из раши,
упоротое быдло-говномет на подсосе у военных преступников из раши,
вы на оккупированном россией Донбассе сделали все хуже на порядок и тупо тащитесь с нищеты и бесправия миллионов местных ... гниль нацистская путинская
ParisMA    15.03.2021, 11:27
Оценка:  -1
ParisMA
А при Януковиче такого не было алэ Ж ЦЭ ВСЭ ПУТІН ! ПУТІН вынуватый ! Путин вытащил все деньги у населения через тарифы...или Ренат Леанидыч ? и купил сыначьке в Испании Виллу за 170 млн. ЕВРО

Ренат Леанидыч рулИте, раз ещё способны доползти до мусорки - ПлЁхо стараетесь! Надо бы повысить!
WTF2wtf    15.03.2021, 12:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
Всегда было и есть, к сожалению ... ((
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