В Кривом Роге пенсионеры рылись на помойке супермаркета (видео)
В Кривом Роге один из супермаркетов выбросил на помойку продукты с закончившимся сроком годности. Продукты в мусорном баке увидели пенсионеры и начали их выбирать для дальнейшего потребления. Видео об этом разместили в Сети.
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“Один из супермаркетов не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак“, - говорится в подписи к видео.
В видео видно, как люди, в основном женщины, выбирают из мусорного бака упаковки просроченных продуктов и складывают их себе в сумки. Некоторые женщины одеты опрятно. Судя по всему, до этого они сделали покупки в супермаркете.
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Некоторые пользователи Интернета считают, что пенсионеры подбирают просроченные продукты не от хорошей жизни, некоторые - из жадности, чтобы взять бесплатно.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины будет реагировать на необоснованный рост цен в случае злоупотреблений на рынке продуктов питания.
Спасибо бене за покращене
Спасибо зеле за победу над бедностью
все шифруешься,
все скачешь, говномет запоребриковый?
тебе только нахyй,
штатное быдло оккупантов из раши ...
упоротое быдло-говномет на подсосе у военных преступников из раши,
вы на оккупированном россией Донбассе сделали все хуже на порядок и тупо тащитесь с нищеты и бесправия миллионов местных ... гниль нацистская путинская
Ренат Леанидыч рулИте, раз ещё способны доползти до мусорки - ПлЁхо стараетесь! Надо бы повысить!