В Кривом Роге пенсионеры рылись на помойке супермаркета (видео)

Они доставали из мусорного бака просроченные продукты.

В Кривом Роге один из супермаркетов выбросил на помойку продукты с закончившимся сроком годности. Продукты в мусорном баке увидели пенсионеры и начали их выбирать для дальнейшего потребления. Видео об этом разместили в Сети.

Читай также: В Кабмине рассказали, что будет с ценами на продукты в Украине

“Один из супермаркетов не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак“, - говорится в подписи к видео.

В видео видно, как люди, в основном женщины, выбирают из мусорного бака упаковки просроченных продуктов и складывают их себе в сумки. Некоторые женщины одеты опрятно. Судя по всему, до этого они сделали покупки в супермаркете.

Читай также: Цены на продукты-2020: Что подорожало больше всего

Некоторые пользователи Интернета считают, что пенсионеры подбирают просроченные продукты не от хорошей жизни, некоторые - из жадности, чтобы взять бесплатно.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины будет реагировать на необоснованный рост цен в случае злоупотреблений на рынке продуктов питания.