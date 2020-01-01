В некоторых регионах ожидается мокрый снег с дождем.

Тепло, но мокро: Какой будет погода 15 марта Укргидрометцентр / Facebook

В понедельник, 15 марта, в Украине будет тепло, но местами мокро. Температура воздуха поднимется до +14 градусов. Подробности передает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, в западных областях ожидаются дожди и мокрый снег. Без осадков будет в Ровенской и Волынской областях. Днем столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, а ночью от -1 до +4 градусов.

В северных регионах также будут дожди. Днем температура составит 4-7 градусов тепла, а ночью будет до +3 градусов. Что касается центральной Украины, то осадков стоит ждать жителям Полтавской и Черкасской областей. Днем воздух прогреется до +13 градусов, а ночью градусники будут показывать до +2.

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Что касается Киева, то там также будет дождливая погода. Днем ожидается от +4 до +6, а ночью от +1 до +3.

На востоке и юге страны будет тепло, в основном без осадков. Небольшой дождь ожидается лишь в Одесской области. В восточном регионе будет солнечно, днем от 9 до 13 градусов тепла, а ночью – до +1. На юге столбики термометров покажут до +14 днем и до +3 ночью.

Карта погоды Укргидрометцентр / Facebook

Ранее синоптик сообщил, что текущая неделя в Украине будет довольно холодной.