В Николаеве в арендованной квартире застрелили женщину

Выясняются все обстоятельства происшествия.

В центре Николаева в арендованной квартире выстрелом в голову убили 37-летнюю женщину. Об этом в Facebook проинформировал Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Читай также: “Ваш родственник совершил ДТП“: В Виннице задержали мошенников

14 марта хозяйка квартиры по пр. Центральному сообщила в полицию о том, что местная жительница, которая снимала у нее жилье, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу.

Оказалось, что женщина мертва. Эксперт обнаружил на ее теле огнестрельное ранение в голову.

Читай также: В Киеве банда похищала людей и заставляла отдавать квартиры

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Херсонской области задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 7-летней девочки.